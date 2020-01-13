الإحصاء: 32.2% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 32.2% مقابل نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الاثنين، بلغت قيمة عجز الميزان التجاري 3.22 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4.75 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الصادرات خلال شهر أكتوبر بنسبة 4.4% وبلغت 2.39 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار، بسبب تراجع صادرات منتجات البترول والبترول الخام بنسبة 31.1% و17.2% على التوالي، بحسب البيان.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع الأخرى، مثل الملابس الجاهزة بنسبة 8.3% والفواكه الطازجة بنسبة 10.2% ومنتجات الألبان بنسبة 10.9% وأصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 10.8%.

وبحسب البيان، انخفضت قيمة الواردات خلال شهر أكتوبر، بنسبة 22.6% لتبلغ 5.61 مليار دولار مقابل 7.25 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع البيان تراجع الواردات إلى انخفاض واردات منتجات البترول بنسبة 23.5% وسيارات الركوب بنسبة 4% ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 36.4%.

بينما ارتفعت قيمة الواردات من بعض السلع مثل الذرة بنسبة 3.6% ولحوم بنسبة 10.2% وفول الصويا بنسبة 49.6% وتفاح طازج بنسبة 35.3%.