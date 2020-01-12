سعر البيع يهبط تحت 16 جنيها.. الدولار يتراجع لأقل مستوى منذ 3 سنوات "جراف تفاعلي"

كتبت- ياسمين سليم:

خسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 9 قروش منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، ليتراجع سعره لأقل مستوى منذ 3 سنوات، بحسب ما تظهره بيانات البنك المركزي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.8964 جنيه للشراء، و15.9964 جنيه للبيع مقابل 16.09 جنيه سعر للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وتراجع بهذا سعر بيع الدولار لأقل من 16 جنيهًا للمرة الأولى منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور سعر صرف الدولار منذ بداية عام 2019 وحتى اليوم 12 يناير 2020.