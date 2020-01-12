تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و29 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و48 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابزريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما زاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 5 جنيهات، ليتراوح بين 115 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.