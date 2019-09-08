28 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور عند نفس مستواه أمس السبت، ليتراوح بين 24 و28 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري بسوق العبور اليوم ليتراوح بين 38 و48 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وحافظ سعر كيلو السبيط والكاليماري على مستواه ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وبقى سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، والجمبري الممتاز بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و64 جنيها، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع.