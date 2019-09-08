اليوم.. أول اجتماع للاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد

كتبت- منار الرخ:

يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، اليوم الأحد أول اجتماعاته في الدورة الجديدة 2019 /2023.

وسيتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم التجار حيث سيتم التصديق على جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد واستعراض ميزانية الاتحاد المعتمدة لعام 2019، ومستحقات الاتحاد لدى الغرف التجارية.

كما سيتم مناقشة اقتراح تشكيل لجان قطاعية ولجان دائمة منبثقة من مجلس إدارة الاتحاد، ومناقشة تعديل قانوني الضرائب، والقيمة المضافة، وتنظيم مبادرة العودة للمدارس،

وبحث المستجدات الخاصة بالمبنى الجديد للاتحاد بالتجمع الخامس.

وتولى إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، في الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي بمقر الاتحاد بمنطقة وسط القاهرة.

ومن المقرر أن يستمر العربي رئيسًا للاتحاد حتى انتهاء الدورة الانتخابية في 2023.