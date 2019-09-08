من بينها الأهلي.. أسعار الدولار تتراجع في 3 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.