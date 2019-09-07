تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرسعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم السبت ليتراوح بين 38 و 48 جنيها، كما استقرسعر كيلو السمك البلطي بين 24 و 28 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وحافظ سعر كيلو السبيط والكاليماري على مستواه ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، ووبقى سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، والجمبري الممتاز بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 50 و 64 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.