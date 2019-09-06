زيادة البلطي والبوري.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر السمك البلطي والبوري خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما تراجع سعر الكابوريا والمكرونة السويسي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، 3 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 38 و 48 جنيها، وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة،جنيها ليتراوح اليوم بين 24 و 28 جنيها مقابل الجمعة الماضي بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و140 جنيها، والجمبري الممتاز بين 300 و350 جنيها للكيلو.، بتراجع 10 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين جنيه إلى 5 جنيهات ليتراوح بين 50 و 64 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.