زيادة الخيار والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم والخيار والبامية، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، زاد كيلو الطماطم 75 قرشا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما زاد سعر كيلو الخيار جنيها ليتراوح بين 4 و 5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه بزيادة 75 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و 35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي 1.5 جنيه و 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات بزيادة جنيه.

البامية بين 15 و 20 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

تين برشومي بين 5 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 15 و 19 جنيها.