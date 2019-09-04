مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

القاهرة- مصراوي:

هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين المحليين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1% إلى مستوى 14841 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقمية 616.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 612.8 مليون جنيه، و3.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.73% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14999 نقطة، بعد انتعاشة للبورصة استمرت 4 جلسات مع جني ثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% الخميس قبل الماضي.