أسعار الذهب تنخفض عالميا إلى 1490 دولارا للأوقية

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1490 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار1486.60‭‭‭ ‬‬‬ دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر الجاري.

ونزل المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1496.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.

واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، اليوم الاثنين، متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية، وفقا للوكالة.

ونقلت بلومبرج عن مونيكا كراولي المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية قولها، السبت الماضي، إن البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت رويترز الجمعة الماضية أن الإدارة الأمريكية تدرس هذه الإجراء.

وارتفع البلاديوم الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوي قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1694.85 دولار للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفقا لرويترز.

وانخفضت الفضة ما يزيد عن 1% إلى 17.33 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 1% تقريبا إلى 929.77 دولار للأوقية.