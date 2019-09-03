غرفة القاهرة التجارية تناقش مقترحات التجار على ضريبتي القيمة المضافة والدخل

كتبت- منار الرخ:

نظمت غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لرؤساء الشعب التجارية لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة وبحث مقترحات التجار في الأنشطة المختلفة حول الموضوعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدي إلى ضبط الأسعار وتحافظ على استقرار السوق، بحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء.

وقال روؤساء الشعب في البيان إن هناك مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية خلال أيام تتضمن المقترحات النهائية من وجهة نظر كافة القطاعات المختلفة.

وطالب رؤساء الشعب بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المنبع حيث أن تطبيقها بصورتها وآلياتها الحالية يشوبه الازدواجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك.

وطالبت الشعب التجارية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه للعامل لكي يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحد الأدنى الجديد للمرتبات.

وقال علي شكري، نائب أول رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن مجلس إدارة الغرفة يسعى مع الجهات المعنية للتطبيق العادل لكل أنواع الضرائب والتقليل من تعددها ومنع ازدواجيتها بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار شكري إلى أن استمرار الاجتماعات لرؤساء الشعب خلال الأيام القادمة في خطوة لبحث أكبر عدد من المقترحات حول هذا الشأن للوصول إلى صيغة مقترحات نهائية تمثل كافة القطاعات ومخاطبة مصلحة الضرائب لمناقشتها بشكل نهائي.