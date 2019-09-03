البنك الأهلي يرفع مصاريف فتح حسابات التوفير بدءا من الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، رفع مصاريف فتح حسابات التوفير العادي والجاري وذلك بداية من الشهر الجاري.

وقرر البنك رفع مصاريف فتح حساب التوفير العادي إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما قرر رفع فتح حساب التوفير الجاري إلى 50 جنيها بدلا من 25 جنيها.

كما قرر البنك رفع مصاريف السحب النقدي على الشباك داخل فروع البنك الأهلي (من 12 ألف جنيه فأقل) إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، بهدف تحفيز العملاء على التعامل على استخدام ماكينات الصراف الآلي للسحب النقدي.

وقرر البنك رفع مصاريف التحويل الصادرة بالجنيه المصري للبنوك الأخرى من 2 في الألف بحد أدنى 10 جنيهات، وحد أقصى 300 جنيه، بالإضافة إلى 5 جنيهات مصاريف السويفت، إلى 2 في الألف بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 300 جنيه، بالإضافة إلى 35 جنيها مصاريف السويفت

كما قرر البنك استمرار الإعفاء من المصاريف السنوية ومصاريف التجديد على خدمة الفون كاش واتصالات كاش خلال العام المالي 2019-2020.