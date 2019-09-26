30 جنيها لكيلو السمك البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.