"بروميتون" تصدر نصف مليون إطار شاحنات وأتوبيسات من مصر سنويا

كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد زواوي مدير عام الشؤون الفنية بشركة بروميتون مصر لإنتاج الإطارات، إن الشركة استثمرت أكثر من 200 مليون دولار، في مصنعها بمصر، والذي يصدر أكثر من نصف الإنتاج لأسواق المنطقة وأوروبا.

وأضاف زواوي، على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن المصنع ينتج نحو مليون إطار سنويا، أغلبها الإطارات "التيوبلس" مقاسي 22 و24، وهما الأكثر استخداما في السوق المصري.

وتستحوذ السوق الأوروبية على 60% من صادرات المصنع، فيما يتم تصدير النسبة الباقية لأفريقيا والدول العربية، وتستحوذ الشركة على نحو 35% من مبيعات إطارات الشاحنات والاتوبيسات في مصر وهي الحصة الأكبر في السوق، بحسب زواوي.

ويقام المصنع على مساحة 300 ألف متر مربع، حيت تم الاستفادة من ثلثي المساحة من خلال المصنع القائم، ويتبقى ثلث المساحة للتوسعات المستقبلية.

وقال أنطونيو دولجيتا الرئيس التنفيذي لشركة بروميتون مصر، إن الشركة تعد الشركة العالمية الوحيدة، التي تعمل في صناعة إطارات الأتوبيسات والشاحنات، وتمتلك 4 مصانع حول العالم في منها مصنع في مصر، وآخر في تركيا، ومصنعين في البرازيل.

وأضاف أن إيرادات الشركة السنوية تتخطى 1.1 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 7 آلاف موظف في مختلف أنحاء العالم، وهي المنتج الوحيد في مصر لإطارات الشاحنات والأتوبيسات.

وأوضح دولجيتا أن السوق المصري مستقر اقتصاديا، وتعمل الحكومة بشكل جاد لتهيئة المناخ الاستثماري، وهو ما ظهر في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الدولة منذ عدة سنوات.