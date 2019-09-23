تراجع كبير في أسعار السمك البلطي والبوري بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و210 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.