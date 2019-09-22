مصر تستضيف اجتماعات دولية للأسواق الناشئة وأسواق المال بأفريقيا في نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر ستستضيف لأول مرة في تاريخها وتاريخ اتحاد أسواق المال العالمية، اجتماعات الأسواق الناشئة "GEM"، واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط "AMERC" في آن واحد خلال شهر نوفمبر 2020، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

جاء ذلك في ختام اجتماعات منظمة "الأيوسكو" التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج روسيا، والتي شارك فيها رئيس الهيئة ونائبه.

وأضاف عمران أن هيئة الرقابة المالية أكدت أمام المشاركين في اجتماعات الأيوسكو من مراقبي أسواق المال- على مستوى العالم- على عدم مشروعية تداول العملات الافتراضية، وحذرت من تداولها بالأسواق الناشئة، لما تواجهه من مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.

وذكر أن "حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نجدد إطلاق هذا التحذير أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرا مهما في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية".

وأشار عمران إلى أنه سبق وأطلق تحذيرا على النطاق المحلى والدولي بنهاية عام 2017 من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية- الافتراضية- وما يرتبط بها من معاملات في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أية جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.

وتناولت اجتماعات الأيوسكو آخر المستجدات الخاصة بالأسواق الناشئة، والتحديات التي تواجهها خاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والرقابة التكنولوجية، بالإضافة لما احتلته التنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها جانباً كبيراً من الاجتماعات.

وتعد منظمة الأيوسكو الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 115 هيئة رقابة وإشراف، بالإضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وتحتفظ مصر بمقعدها في مجلس إدارة الأيوسكو للدورة الثالثة على التوالي (2018- 2020) بعد فوزها في الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط "AMERC" منذ أبريل 2018.