أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 26 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 90 و220 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 26 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.