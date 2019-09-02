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بسبب زيادة الإنتاج.. صادرات مصر من القطن تقفز 218% خلال الربع الثالث

02:40 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
بسبب زيادة الإنتاج.. صادرات مصر من القطن تقفز 218% خلال الربع الثالث

قطن

كتبت- دينا خالد:

قفزت صادرات مصر من القطن خلال الفترة من مارس حتى مايو خلال العام الجاري إلى 2.510 ألف قنطـار مـتري، مقابل 1.160 ألف قنطار متري لنفس الفــــترة من الموسم السابق، بزيادة قـــدرها 218.8%، نتيجة لزيادة إنتاج القطن .

وبحسب بيان صادر عن الجهازالمركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالي الاستهلاك من الأقطان المحلية إلى 0.38 ألف قنطار متري خلال الفـترة من مارس حتى مايو 2019، مقـابل 2.39 ألف قنطار متـري لنفس الفترة من الموسم السابق، بانخفاض قدره 0.3%، وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الانتاج .

وبلغـت كمية الأقطان التي تـم حلجها نحو 6.382 ألف قنطـار متري خلال الفترة من مارس حتى مايو 2019، مقابل 7.47 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة زيادة قـدرها 8,701% وهذه الزيادة نتيجة لزيادة إنتاج القطن.

القطن الجهازالمركـزي للتعبئة العامة

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