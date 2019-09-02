مسؤول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول في وزارة البترول لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع من 0.2 إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل تحولت إلى مصدر له.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من 6.8 مليار في نهاية يونيو".