البترول: وضع 10 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية على الإنتاج

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، اليوم الاثنين، إن الوزارة حفرت 10 آبار استكشافية جديدة بمنطقة الصحراء الغربية بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، ما أسفر عن وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومي 5 آلاف برميل زيت.

وبحسب البيان، فإن نتائج أعمال شركة قارون عن العام المالي الماضي، فإن ما تحقق في تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالس 16% من الإنتاج الحالي لشركة قارون.

وقال البيان إن ما تم إنقاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الثلاثة أعوام الماضية ، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف أن مصر غنية ومازالت زاخرة بالثروات البترولية مما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وقال أشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول، في البيان إنه يتم العمل حاليا مع الشركاء لوضع خطة تنمية طموحة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 237 مليون دولار خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن معدل إنتاج الشركة اليومي بلغ خلال العام 31.7 ألف برميل زيت يوميا باستخدام أحدث الأساليب، وبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 182 مليون دولار.

وبحسب عبد الجواد، فإنه تم زيادة الاحتياطي بحوالي 24 مليون برميل نتيجة لأعمال البحث والاستكشاف وتضافر جهود جميع العاملين ليبلغ الاحتياطي المؤكد لشركة قارون للبترول 69 مليون برميل بنهاية العام المالي الماضي.