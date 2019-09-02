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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:46 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه المصري البنك الأهلي المصري

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