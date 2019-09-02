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تراجع جماعي للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

10:29 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
تراجع جماعي للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد صعود استمر لمدة 3 جلسات وصفه محللون بأنه جني لثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% يوم الخميس قبل الماضي.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14880 نقطة.

وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 0.65% بنهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 14931 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة

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