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    تراجع مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

    03:04 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    تراجع مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط اتجاه المستثمرين العرب نحو البيع.

    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 14724 نقطة.

    وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 52.6 بقيمة مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين صافي شراء بقيمة 41.8 مليون جنيه، و10.7 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة طفيفة 0.05% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 14745 نقطة.

    البورصة مؤشرات البورصة السندات والاسهم
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