تراجع طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا طفيفا مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14745 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة كذلك بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المصريين في الأسهم والسندات خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 2.436 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 2.422 مليار جنيه، و13.8 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.45% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14750 نقطة.

وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، أمس، إن التراجع الكبير في المؤشر الرئيسي، سببه التوترات الحالية في المنطقة، بعد استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأضاف أن هناك تخوفات لدى المستثمرين بشأن مستقبل الأحداث في المنطقة، وردود الفعل المترتبة على الحادث، وهو ما يظهره المبيعات القوية من المستثمرين الأفراد المصريين.