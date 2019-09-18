سعر الدولار يتراجع في بنكين مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكين مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بينما تراجع سعره في بنكين آخرين، واستقر في 6 بنوك.

وصعد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشا، إلى 16.32 جنيه للشراء، و16.42 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار، قرشا، في بنك التعمير والإسكان، إلى 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، قرشين إلى 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وخفّض بنك قناة السويس، سعر الدولار قرشين، إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، ومصر، عند 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، عند 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، ثابتا عند 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، عند 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.