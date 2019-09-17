انطلاق النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية بمشاركة 80 متحدثا

كتب - محمد علاء الدين:

تصوير- نادر نبيل:

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية والتي تنظمها شركة روبستا، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومديري قطاعات التسويق والتجارة الإلكترونية بالقطاع الخاص.

وتضم الفعاليات هذا العام نخبة من أهم وأكبر العاملين في مجال التجارة الإلكترونية وخبراء دوليين ومحليين من كبرى الشركات العالمية وأصحاب المصالح ومتخذي القرار من المسئولين الحكوميين والقطاع العام والخاص.

وتهدف القمة الثانية للتجارة الإلكترونية الوقوف على أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي وتأثيرها على المنطقة العربية وفتح باب الحوار بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص من خلال منصة واحدة تجمع أهم اللاعبين والمؤثرين في قطاع التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

وتناقش القمة 3 محاور أساسية، تتضمن استراتيجيات العمل في سوق التجارة الإلكترونية وأحدث التوجهات العالمية، وطرق الدفع والخدمات اللوجستية والتي تعتبر من أهم الخدمات المحركة للتجارة الرقمية، ويغطي المحور الثالث التجربة الشرائية للعميل وكيفية تطويرها لمواكبة التحولات الرقمية العالمية باستغلال أحدث الإبتكارات التكنولوجية.

وتعتبر القمة التي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في العديد من المجالات محركًا لصناعة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، كما أنها تتواكب مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

يذكر أن القمة تستهدف هذا العام استضافة أكثر 3 آلاف زائر، ونحو 80 متحدثا من كبريات الشركات العالمية والمحلية، وتأتي القمة في ظل التطور السريع لقطاع التجارة الإلكترونية وظهور فرص استثمارية واعدة واهتمام الحكومة بتوفير كافة الوسائل والضوابط لتنظيم السوق لدعم الاقتصاد الرقمي.