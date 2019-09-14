أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.2 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.2 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 24 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 15 و25 جنيها.