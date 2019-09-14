  • عاجل:دوري أبطال أفريقيا.. كانو سبورت 0 - 0 الأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:27 ص السبت 14 سبتمبر 2019
    أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    سوق للخضر والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.2 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

    ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3.5 و6.2 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

    الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

    الفاصوليا بين 24 و30 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي جنيهين و5 جنيهات.

    الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

    التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس 15 و25 جنيها.

    أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور أسعار الطماطم أسعار المانجو

    الخبر التالى:

    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان