المدير الإقليمي لـ TCL يكشف كواليس عودة هواتف الكاتيل للسوق المصري - حوار

كتب – محمد علاء الدين:

كشف كريس كورسي المدير الإقليمي لشركة TCL المالكة للعلامة التجارية الكاتيل وبلاك بيري، كواليس إعادة إطلاق العلامة التجارية الكاتيل بسوق الهواتف الذكية في مصر.

وقال كورسي، في حوار لمصراوي، إن عودة التواجد في السوق المصري، هي محاولة لاستغلال النجاح القديم لهواتف الكاتيل بالسوق المصري واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، خاصة وأن السوق المصري واعد ويوفر العديد من فرص النمو في سوق الهواتف الذكية.

وأضاف أن الشركة ترى مشروع التابلت المدرسي فرصة استثمارية كبيرة تسعى للاستفادة منه، مشيرًا إلى إمكانية تصنيع منتجاتها من التابلت محليًا، ولكن هذا يتوقف على حجم وقيمة الفرصة الاستثمارية المتاحة، على حد قوله.

وإلى نص الحوار..

لماذا عادت العلامة التجارية "الكاتيل" للسوق المصري؟

نحن لم نخرج في الأساس من السوق المصري، ولكن كان الأداء لمنتجاتنا بطئ ولا يتناسب مع طموحاتنا، كنا نركز على منتج أو منتجين فقط وهو ما جعل المستهلك النهائي لا يشعر بوجودنا، لذلك قررنا إعادة إطلاق العلامة التجارية مرة أخرى مع الإعلان عن عدد من المنتجات الجديدة التي تناسب المستهلك المصري، خاصة وأننا نولي اهتماما لهذا السوق.. نحن الآن مستعدين بشكل أفضل للسوق المصري خاصة مع وجود قاعدة عريضة من منتجاتنا التي يمكن أن ننافس بها في مصر وفي سوق الهواتف الذكية، والكاتيل واحدة من أهم العلامات التجارية في مصر في قطاع الهواتف المحمولة وكانت تحتل المركز الثاني من حيث الحصة السوقية، ولديها علاقة تاريخية مع المستهلك المصري، والآن وجدنا أن هذا الوقت المناسب للعودة للمنافسة.

ما الذي شجعكم على إعادة إطلاق العلامة التجارية؟

نرى أن السوق المصري به فرصًا عديدة للنمو، منها تغير شكل المنافسة في مصر، وحجم السوق نفسه الذي يحقق مبيعات بعشرات الملايين سنويا من أجهزة الموبايلات، كما تغيرت رؤيتنا للسوق المصري حيث تنوي الشركة ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري من خلال مكاتب التمثيل والمنتجات الجديدة، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة للاعتماد على الحلول التكنولوجية وهو ما يمثل فرصة استثمارية لنا، منها على سبيل المثال التابلت الخاص بطلاب الثانوية العامة.

شركة TCL تبحث فرص المشاركة في مشروع التابلت المدرسي

هل لديكم خطة للتعاون مع الحكومة في هذا المشروع ؟

بالطبع فهي فرصة جيدة ونسعى للتعاون مع الحكومة المصرية في ذلك.

لكن الحكومة طلبت تحديد نسبة من التصنيع المحلي.. فهل لديكم استعداد لذلك؟

نحن كشركة ليس لدينا مشكلة في إنشاء مصانع تابعة لنا في أماكن مختلفة.. لدينا مصانع بعدد من الدول ولا نعتمد على مصانعنا في الصين فقط، ولكن تصنيع التابلت في مصر يعتمد بشكل أساسي على حجم الفرصة الاستثمارية بها، الكثير من المصريين لا يعرفون أن شركة TCL الصينية استحوذت على الكاتيل.

ما تفاصيل صفقة استحواذ الشركة الصينية على الكاتيل؟

شركة TCL شركة عالمية قيمتها تتجاوز 17 مليار دولار، وهي أكبر شركة صينية للإلكترونيات وجزء منها متخصص في الاتصالات والآخر متخصص في الأجهزة المنزلية، كما تمتلك الشركة أكبر مصنع في الصين سواء للأجهزة المنزلية أو الأجهزة الذكية، وحصلت على حق استخدام العلامة التجارية ألكاتيل للهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الاتصال الخاصة بالمستخدمين منذ حوالي 15 عاما.

نحن الأن لدينا العلامة التجارية TCL للمنتجات المنزلية والكهربائية والعلامة التجارية ألكاتيل للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية ومنتجات IOT والعلامة التجارية بلاك بيري للهواتف.

ما المزايا التنافسية لمنتجاتكم في ظل المنافسة الشرسة في سوق الهواتف الذكية بمصر؟

نركز في منتجات الشركة على توفير جودة عالية بسعر مناسب، خاصة وأن الشريحة السعرية المتوسطة هي الأقوى في السوق المصري من حيث المبيعات، ولدينا إطار محدد نعمل خلاله وهو جلب الابتكار لكافة المستخدمين، سنعتمد على علاقاتنا القوية بمشغلي المحمول مثل شركتي "فودافون واتصالات" في تحقيق الانتشار، خاصة وأن لدينا تعاون واسع خلال السنوات الماضية مع هذه الشركات على المستوى العالمي.. أغلب الهواتف الذكية التي طرحها مشغلو المحمول بعلامتاتهم التجارية هي من صناعتنا.

المدير الإقليمي: ندرس السوق المصري لبحث إمكانية إعادة طرح أجهزة بلاك بيري

ما الشريحة السعرية التي تركز عليها ألكاتيل في سوق الهواتف المحمولة ؟

نحن نركز على ثلاث شرائح سعرية رئيسية جميعها في الفئة السعرية المتوسطة والأقل من المتوسطة أولها الهواتف التي يقل سعرها عن ألف جنيه وهو ما توفرها الهواتف من عائلة 1، والشريحة الثانية تتراوح بين 1000 حتى 2000 جنيه ونخاطب بها مستهلكي عائلة 2، أما الشريحة الثالثة من 2000 حتى 3500 جنيه وذلك من خلال منتجات عائلة 3... ولكن يجب أن نوضح أننا عدنا للسوق المصري لنقدم منتجات بتقنيات متقدمة بسعر مناسب وليس لطرح أرخص منتجات.

هل ستقدم الشركة خدمات ما بعد البيع بشكل ذاتي؟

سنبيع منتجاتنا من خلال تجار التجزئة بالشكل التقليدي، فضلا عن منافذ شركات المحمول، وبعض مواقع التجارة الإلكترونية، وسيكون لدينا وكيلين للبيع والصيانة وهم راية وأي تو (I2).

ما الحصة السوقية التي تستهدف الشركة الاستحواذ عليها في السوق المصري؟

هناك تغيرات دائمة في السوق المصري، ولكن لدينا رؤية للنمو في هذا السوق، ونخطط للاستحواذ على حصة سوقية قدرها 5% خلال عامين.

طرحت الكاتيل أجهزة تابلت جديدة في مصر رغم تراجع المبيعات عالميا.. هل هناك تصور لنمو مبيعاتكم من أجهزة التابلت؟

بالفعل هناك توجه من العملاء للهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة، ولكن في مصر ما زال المستهلك المصري يبحث عن أجهزة التابلت، وبشكل عام مبيعات التابلت في مصر جيدة، بدليل استخدامه في التعليم.

هل تخطط الشركة لطرح منتجات بلاك بيري في مصر بجانب الكاتيل؟

بعد إعادة إطلاق العلامة التجارية لبلاك بيري تم اختيار عدد محدد من الأسواق لإتاحة منتجاتها فيها وسندرس السوق المصري لنرى إذا ما كان مناسبًا لطرح منتجات بلاك بيري من جديد فيها أم لا، وخاصة أن بلاك بيري لا يقدم أفضل أداء ولكنه أكثر من حيث التأمين وما زال يستخدم لوحة المفاتيح التقليدية.