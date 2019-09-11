ارتفاع أسعار كرتونة البيض والدواجن البلدي بمنتصف تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو 2.5 جنيه لتسجل 29.5 جنيه بالمزرعة، مقابل 27 جنيهًا الأحد الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض في السوق يصل إلى 35 جنيها للمستهلك.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الأسبوع الحالي.

وارتفع سعر كيلو الدواجن البلدي جنيها واحدا، لتتراوح بين 28 و29 جنيها بالمزرعة، وتباع بالأسواق بنحو 34 جنيها، بحسب السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 18 جنيها بالمزرعة، وتباع بالأسواق بنحو 23 جنيها.

وشهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو بالمزرعة بين 16 و17 جنيها وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.