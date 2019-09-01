لماذا انخفضت أسعار الدواجن لأقل سعر منذ بداية العام؟

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار الدواجن في السوق المحلية لتتراوح بين 16 و17 جنيها في المزرعة، و20 و21 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية.

وقال رئيس الشعبة، في تصريحات لمصراوي، إن انخفاض الأسعار سببه "قلة الإقبال من المواطنين على شراء الدواجن واللحوم بعد عيد الأضحى، وتشبعهم باللحوم الحمراء خلال فترة العيد".

وأضاف أن السبب الثاني الذي أثر في الأسعار بشكل كبير، وساهم في نزولها، هو إغلاق محلات ومجازر الدواجن لمدة 21 يوما، بعد موسم عيد الأضحى، "مما أدى إلى تراكم الإنتاج لدى المزارع، مع استمرار دورة التربية التي تستهلك علف أكثر، مما زاد من حجم الدجاجة إلى 3.5 كيلو".

وقال إن "زيادة وزن الدجاجة يجعل سعرها كبير جدا.. حيث وصل إلى حوالي 77 جنيها من المزرعة.. وبالتالي مفيش تاجر هيوافق يشتريها، واضطر المنتجون لخفض سعر الكيلو من أجل تصريف الإنتاج".

وأضاف السيد أن ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين ساهم أيضا في تراجع الأسعار، مع تراجع الطلب على الشراء، وهو ما جعل المعروض أكثر من الطلب وبتالي تراجعت الأسعار بشكل أكبر.

وطالب السيد بضرورة وجود بورصة دواجن عادلة تحدد سعر المزرعة والبيع للمواطنين، حتى لا يخسر صغار المنتجين.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.