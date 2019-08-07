بعد ارتفاعها لمستوى قياسي.. كيف تحركت أسعار الذهب في 2019؟

كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في مصر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد زيادة في سعر الجرام وصلت إلى 11 جنيها مقارنة بمستواه أمس.

وارتفع بذلك سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 40 جنيهًا منذ بداية العام الجاري بنسبة 6.3%، ليصل إلى 680 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال يناير الماضي، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 بنهاية الشهر إلى 651 جنيها مقابل 640 جنيها في نهاية ديسمبر، وذلك قبل أن تنخفض في الشهور الأربعة التالية.

واستمرت أسعار الذهب في التراجع الشهري بشكل متواصل خلال الفترة من فبراير إلى مايو الماضي، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية فبراير 646 جنيها، ثم انخفض بنهاية مارس إلى 627 جنيها، ثم هبط إلى 613 جنيها بنهاية أبريل، وإلى 606 جنيهات بنهاية مايو.

وخلال الشهرين الأخيرين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا، لتعود للتداول بمستويات مرتفعة، مسجلة زيادات شهرية خلال يونيو ويوليو، حيث صعد سعر الجرام عيار 21 بنهاية يونيو إلى 648 جنيها، ثم إلى 657 جنيها بنهاية يوليو.

وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، لتقفز 23 جنيها في الجرام، وذلك تزامنا مع وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوياتها منذ أبريل 2013، مسجلة نحو 1490 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب العالمية في الأيام الأخيرة بعد تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين يوم الاثنين الماضي بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة.