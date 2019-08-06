ننشر أسماء رؤساء وأعضاء الغرف التجارية في 4 محافظات

كتبت- منار الرخ:

اجتمع أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية في مطروح، والأقصر، وشمال وجنوب سيناء لانتخاب رؤساء مجالس الغرف وهيئات مكاتب الغرف أمس الاثنين.

ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى الاثنين الماضي، لانتخاب هيئات مكاتبها، بعد إعلان أسماء المعينين في مجالس الغرف.

وأسفرت جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب غرفة مرسى مطروح التجارية عن فوز أنور رحيم رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، كما فاز جمال حماد بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، فيما حصد محمد الديب منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالتزكية.

وفاز ربيع محمد يونس بمنصب أمين صندوق الغرفة بالتزكية، وطارق غيث عبد الرحمن بمنصب أمين الصندوق المساعد بالتزكية، وحسن عبد المقصود ريزة سكرتيرا عاما للغرفة بالتزكية.

يذكر أن عدد حضور اجتماع تشكيل هيئة المكتب 13 عضوا واعتذر عبد المنعم ادريس عن الحضور.

وأسفرت جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب غرفة شمال سيناء التجارية، عن فوز عبد العزيز مطر، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة لدورتها الجديدة 2019-2023، بالتزكية.

وفاز محمد سليم دويدار بمنصب النائب الأول لرئيس غرفة شمال سيناء، وناصر محمد مسلم بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وشريف مصباح بمنصب أمين صندوق الغرفة، وتيسير والى بمنصب امين الصندوق المساعد، ومحمود الشعراوى سكرتيرا عاما للغرفة.

وفاز صلاح محمد خليل بدر، بمنصب أول رئيس لغرفة الأقصر التجارية، بعد فصلها عن غرفة قنا في نوفمبر الماضي، كما فاز المهندس يحى عبدالرحمن بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، وسالم شرقاوي بمنصب النائب الثاني، ومصطفى محمد سيد بأمانة الصندوق، وزين العابدين أحمد لبيب، بمنصب أمين الصندوق المساعد، ومختار عبدالتواب عبدالعزيز أحمد، وعبد الحكيم عبد الواحد محمود محمود بمنصب السكرتير العام للغرفة .

وفاز هشام محمد سليمان خضير، بمنصب رئيسً مجلس إدارة غرفة جنوب سيناء بعدما حصل على 9 أصوات مقابل 4 أصوات لمحمد وحيد، كما فاز عوض باشا عسران، بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة.

وتولى محمد سالم حميد منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة جنوب سيناء، وفاز ياسر محمد عبد العزيز بمنصب أمين صندوق الغرفة بالتزكية، فيما حصد عيد محمد إبراهيم منصب أمين الصندوق المساعد بالتزكية، ومحمود محمد زكي منصب سكرتير عام الغرفة بالتزكية.