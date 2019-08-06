3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر العنب الأصفر والأحمر للكيلو الواحد، جنيها واحدا، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

واستقرت أسعار بعض أصناف الخضروات خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 و9 جنيهات.