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    3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:26 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    الخضر

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر العنب الأصفر والأحمر للكيلو الواحد، جنيها واحدا، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

    واستقرت أسعار بعض أصناف الخضروات خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

    الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    البامية بين 12 و18 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    العنب البناتي الأصفر 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

    العنب البناتي الأحمر 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    الخوخ البلدي العريشي بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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