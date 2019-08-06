3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر العنب الأصفر والأحمر للكيلو الواحد، جنيها واحدا، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.
واستقرت أسعار بعض أصناف الخضروات خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
العنب البناتي الأحمر 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
الخوخ البلدي العريشي بين 5 و9 جنيهات.
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