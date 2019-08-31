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    التضامن: غدًا بدء صرف معاشات سبتمبر

    01:35 م السبت 31 أغسطس 2019
    التضامن: غدًا بدء صرف معاشات سبتمبر

    صرف معاشات

    القاهرة- مصراوي:

    قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت إنها ستبدأ غدًا صرف معاشات شهر سبتمبر لعدد 4 .9 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه.

    وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من صباح الأحد الأول من سبتمبر.

    وأوضحت الوزارة أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددهم 3.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه يستحقون الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

    وبحسب البيان فإنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون معاش بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 سبتمبر.

    وقال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، إنه قد تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .

    صرف معاشات وزارة التضامن الاجتماعي التأمين الاجتماعي ماكينات الصرف الآلي

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