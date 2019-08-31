مصر تستضيف منتدى الشرق الأوسط للخدمات المشتركة والتعهيد لأول مرة

كتب- محمد علاء الدين:

تستضيف مصر منتدى الشرق الأوسط للخدمات المشتركة والتعهيد 2019 في الفترة من 3 حتى 4 سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشبكة الخدمات المشتركة والتعهيد "SSON".

وقالت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في بيان لها اليوم السبت، إن استضافة هذا الحدث العالمي يهدف إلى تعزيز مركز مصر كمقصد عالمي للخدمات المشتركة والتعهيد في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة حيث ينعقد المنتدى تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت "ايتيدا"، أن المنتدى يستعرض عددًا من الموضوعات الرئيسية التي تشغل أجندة أعمال متخذي القرار من الشركات والمؤسسات العالمية وعلى رأسها مناقشة أفضل الممارسات والمكونات الرئيسية للاستراتيجيات الناجحة عند اختيار مراكز ومواقع لتقديم الخدمات المشتركة.

ويتناول المنتدى الأخطاء الشائعة للمنظمات العالمية والمؤسسات الخاصة عند اختيار مقدمي تلك الخدمات وكيفية التطوير والاستفادة من نماذج الأعمال الناجحة.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن المؤتمر يعد منصة متميزة لخبراء وقادة الصناعة للالتقاء ومناقشة مستقبل الخدمات المشتركة ونماذج الأعمال الرقمية الحديثة لإدارة خدمات التعهيد.

وأضافت أن المنتدى يمثل فرصة رائعة لاستعراض التطور الذي حققته مصر وخاصة التحول من موقعاً لتقديم خدمات التعهيد التقليدية إلى مركزاً عالمياً للخدمات عالية الجودة والمبنية على القيمة المضافة.

وكانت شبكة الخدمات المشتركة والتعهيد (SSON) أصدرت مؤخراً تقريراً استعرضت خلاله ميزات مصر التنافسية ومنها موقعها الجغرافي، وتوافر القوى العاملة الماهرة للغاية، والتكاليف التنافسية للأعمال، وكذلك نضج ونمو قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها في وضع مميز لتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وتشارك كلاً من شركة تلي بيرفورمانس مصر، وشركة "أكسيد"، وشركة "راية"، وشركة "بي دي أو-إسناد" في المنتدى كشركاء للمنتدى، وكذلك شركة "ديلويت" العالمية كشريك استشاري للمنتدى.

وتعد شبكة الخدمات المشتركة والتعهيد (SSON) أكبر تجمع للمتخصصين في العالم حيث تضم أكثر من 140 ألف عضواً من المتخصصين في مجال الخدمات المشتركة والتعهيد.