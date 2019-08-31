أسعار الذهب ترتفع عالمياً للشهر الرابع على التوالي

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود أسواق الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما دفعت المخاوف من ركود عالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1520.39 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول، لكنه ينهي الشهر على مكاسب بحوالي 7.5%.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1529.40 دولار للأوقية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين على اتصال فعال بعد يوم من مناقشة الجانبين الجولة القادمة من مفاوضات التجارة المباشرة التي ستعقد في سبتمبر.

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت يوم الخميس إن الجانبين يناقشان جولة اجتماعات سبتمبر، لكنها أضافت أن من المهم أن تلغي واشنطن زيادة في الرسوم الجمركية.

وساهم تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتزايد المخاوف من تباطؤ عالمي في صعود أسعار الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس.

وأثار انعكاس منحنى العائد الأمريكي مؤخرا، والذي فيه تكون عوائد السندات القصيرة الأجل أعلى من عوائد السندات الطويلة الأجل، قلقا بين المستثمرين لأنه غالبا ما يسبق ركودا.

ومن ناحية أخرى، يتوقع كثير من المحللين أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر القادم لتحفيز الاقتصاد.