الجريدة الرسمية تنشر قرار التجارة بتشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية

كتبت- دينا خالد:

نشرت جريدة الرسمية، اليوم السبت، قرارًا لوزارة التجارة والصناعة رقم 703 لسنة 2019، بأسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارت الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، لانتخاب هيئات مكاتبها، بحسب ما نص القرار.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره بالوقائع الرسمية أي بداية من اليوم.

وكان أعضاء الغرف التجارية، ينتظرون هذا القرار، منذ إعلان نتائج انتخابات الغرف التجارية التي أجريت في يونيو الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الاتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة وضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد ليتواكب مع المتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية.