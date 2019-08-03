البنك المركزي يطلق معيارًا جديدًا لسعر الفائدة الخالية من المخاطر

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك المركزي المصري أطلق بالتعاون معه، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، والذي يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة.

وشارك في إطلاق المؤشر الجديد، مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية، بحسب بيان للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية نشر عبر موقعه الإلكتروني.

وأضاف البنك الأوروبي، أن الإطلاق جاء على هامش ورشة عمل مشتركة أمس، الجمعة، في القاهرة، لمناقشة معايير أسعار الفائدة العالمية.

وأشاد البنك الأوروبي بما حققه المركزي المصري من تقدم ملحوظ لتعزيز نظامه المالي وتعميق أسواق رأس المال، مؤكدا أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد والتي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، إذ تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر.

وأوضح البنك أن المعيار الجديد هو انعكاس لأسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطر تقريبا بسبب فترات ربحها القصيرة للغاية.

وقال رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع أسواق النقد والعلاقات الخارجية، إن إدخال المعيار الجديد يمثل إنجازا مهما لدعم إصلاح سوق المال وتوافقه مع رؤية إدارة البنك المركزي.

وقال أكسيل فان ندرفين، أمين صندوق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن الآلية تعد مساهمة مهمة في تطوير أسواق المال المصرية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل وضع أسعار مماثلة خالية من المخاطر للعملات الرئيسية في دول أخرى يتصدرها انجلترا.