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    رئيس البنك الزراعي يستقبل الوفد الأفروآسيوي للتنمية الزراعية

    07:07 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    رئيس البنك الزراعي يستقبل الوفد الأفروآسيوي للتنمية الزراعية

    رئيس البنك الزراعي يستقبل الوفد الأفروآسيوي للتنمي

    كتبت- منال المصري:

    استقبل السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الوفد الأفروآسيوى للتنمية الزراعية، الذي يزور مصر حاليا، في إطار التوجه المصري نحو إفريقيا ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ومد جسور التعاون مع الدول الإفريقية والآسيوية.

    وفي كلمته للوفد استعرض القصير تجربة البنك الزراعي في إعادة الهيكلة، والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ودوره في تحقيق الشمول المالي بدمج فئات جديدة في الاقتصاد الرسمي.

    كما أشار إلى دور البنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يعد البنك من البنوك الرائدة في هذا المجال، كما دعا الوفد لزيارة عدد من المشروعات التي يمولها البنك.

    وأبدى استعداد البنك الزراعي المصري للتعاون ونقل الخبرات في كافة المجالات مع الدول الإفريقية الشقيقة.

    البنك الزراعي السيد القصير التنمية الزراعية
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