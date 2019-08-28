استثمارات الأجانب بالأذون ترتفع خلال يونيو ولكن بأقل وتيرة في 6 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر السادس على التوالي خلال يونيو الماضي، لتزيد بنحو 54.2% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن يوليو، والصادر أمس الثلاثاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 276.6 مليار جنيه (ما يعادل 16.514 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي مقابل 192.3 مليار جنيه (ما يعادل 10.709 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018، وذلك بزيادة نحو 5.8 مليار دولار.

ورغم ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال يونيو، فإن الزيادة سجلت أقل وتيرة لها في الشهور الستة الأخيرة، حيث سجلت نحو 91 مليون دولار، مقارنة بنهاية مايو حين وصلت الأرصدة إلى نحو 276.5 مليار جنيه (16.423 مليار دولار).

وكان وزير المالية قال لوكالة بلومبرج في وقت سابق، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت بنسبة 50% منذ بداية يناير الماضي وحتى 25 يونيو الماضي لتبلغ 18.7 مليار دولار.

وقبل هذا الانتعاش، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.