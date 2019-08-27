ارتفع في بنكين.. أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية، بينما انخفض في بنك التعمير والإسكان، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

ارتفع سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية، قرشين، إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار، قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان، إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي والبركة عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.



