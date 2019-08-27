انخفاض طفيف في أرباح فوري خلال النصف الأول من العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 47.5 مليون جنيه أرباح قبل خصم الضريبة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بتراجع طفيف عن الفترة المقارنة من العام الماضي والتي حققت فيها الشركة أرباحا قبل خصم الضريبة بنحو 47.7 مليون جنيه.

وبحسب بيان بأهم مؤشرات نتائج النصف الأول لعام 2019 أرسلته الشركة للبورصة المصرية، حققت فوري زيادة في الإيرادات بلغت 63.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 26%.

وحققت فوري إيرادات بلغت قيمتها 309.6 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 246 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الزيادة في الإيرادات إلى زيادة عدد معاملات الدفع الإلكتروني على الشبكة.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة في النصف الأول من العام الجاري نحو 24.3 مليون جنيه بزيادة نسبتها 83% عن نفس الفترة من العام الماضي الذي حققت فيه الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 13.3 مليون جنيه.

وتقدم شركة فوري حلول الدفع الإلكتروني لأكثر من 300 خدمة حكومية وخاصة، من خلال أكثر من 100 ألف منفذ دفع منتشر بمختلف أنحاء الجمهورية، وطرحت فوري أسهمها في البورصة المصرية بداية شهر أغسطس الجاري، كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم طرحها في البورصة.