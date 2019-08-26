النفط يرتفع بدعم آمال انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما لمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام، بحسب وكالة رويترز.

وصعد خام القياس العالمي برنت 38 سنتا أو 0.64% إلى 59.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وزاد الخام الأمريكي 54 سنتا بما يعادل 1% إلى 54.71 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الصين تسعى لإبرام اتفاق تجاري بعدما أعلن أن بكين اتصلت أمس الأحد، بمسؤولين أمريكيين لتبدي رغبتها في العودة للحوار، مضيفا على تويتر "المحادثات مستمرة".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ أنه لم يسمع عن إجراء مكالمة هاتفية بين الجانبين.

وقال كبير المفاوضين الصينيين، نائب رئيس الوزراء ليو خه في وقت سابق إن بكين على استعداد لحل الأزمة من خلال مفاوضات "هادئة" وتعارض التصعيد.

وتأججت المخاوف حيال الاقتصاد العالمي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأيام الأخيرة.

ففي الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية، إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 5 أو10%على خمسة آلاف و78 منتجا من الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الخام ومنتجات زراعية وطائرات صغيرة.