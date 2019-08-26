اليوان يهبط لأقل مستوى في 11 عاما والحرب التجارية تهز ثقة المستثمرين

القاهرة- وكالات:

هبط اليوان الصيني لأقل مستوى في 11 عاما في السوق الداخلية وسجل مستوى قياسيا متدنيا في الأسواق الخارجية، اليوم الاثنين، بعد التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والذي هز ثقة المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، فرض رسوم إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة نحو 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار ما أدى لهبوط الأسهم ودفع المستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن في أسواق السندات.

وقال ترامب، اليوم الاثنين، إن الصين تواصلت مع مسؤولين تجاريين أمريكيين وطلبت العودة لمائدة التفاوض، في تعليقات ساهمت في صعود اليوان من مستوياته المتدنية.

وفي السوق الداخلية بالصين، انخفض اليوان إلى 7.1500 يوان للدولار وهو أضعف سعر له منذ فبراير 2008

وفي السوق الخارجية، تراجعت العملة الصينية إلى 7.187 يوان للدولار وهو أقل مستوى منذ بدء تداول العملة دوليا في 2010 ثم تعافت إلى 7.1624 يوان، بانخفاض 0.4% خلال اليوم بعد تصريحات متفائلة لترامب بشأن التجارة.

وفي مؤشر على عودة بعض الهدوء للأسواق، نزل الين الياباني الذي يعده المستثمرون ملاذا آمنا 0.4% إلى 105.76 ين للدولار بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 104.46 ين.

وتعافى الدولار وارتفع في أحدث تعاملات 0.3% مقابل سلة من العملات.

ومقابل اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.2% إلى 1.1115 دولار لليورو.