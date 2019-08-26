البترول: 1.2 مليار دولار استثمارات متوقعة في البحث والاستكشاف خلال عامين

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل إجمالي الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية خلال العامين الماليين المقبلين (2019-2020 و 2020 -2021) إلى نحو 1.2 مليار دولار.

وأوضح البيان، أن التوسعات في هذه الأنشطة، سيتم من خلال حفر 13 بئرا تنمويا واستكشافيا جديدا وإجراء 12 عملية لإصلاح الآبار وهو مايسهم في الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية .

وقالت الوزارة، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة عمل طموحة للتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس والتي تشمل أيضا الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة .

وأوضحت نتائج أعمال شركة بترول خليج السويس "جابكو " أن متوسط الإنتاج من حقولها بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 61.7 ألف برميل زيت خام يوميا خلال العام المالي الماضي، بحسب الجيولوجي خالد حمدان رئيس الشركة.

وقال رئيس الشركة، وفقا للبيان، إن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالي الحالي إلى نحو 73 ألف برميل زيت يوميا.

ومن المستهدف زيادة ضخ الاستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في العام المالي الماضي إلى نحو 503 مليون دولار في العام المالي الجاري، بحسب رئيس الشركة.

وأشار البيان إلى الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات بكل من حقل أكتوبر ومنطقة رأس بكر والوحدة 101 بمصنع استخلاص الغازات، كما يجري العمل حاليا في تنفيذ 4 مشروعات جديدة تشمل مشروع إعادة تأهيل البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج بمحطة مرجان – 36.

كما أشارت بيان الوزارة، إلى العمل في مشروع إحلال شبكة الخطوط البحرية وتطبيق تقنية حقن المياه قليلة الملوحة بحقلى بدرى والمرجان لتعظيم إنتاج الزيت الخام، والإجراءات الخاصة بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بحقول رأس شقير طبقا لأفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يسهم في دعم التوافق البيئي.