وزارة البترول تستقبل رئيس الغرفة العربية الأمريكية ورئيس جي إن جي الصينية

كتب- مصطفى عيد:

عقدت وزارة البترول لقاءً مع ديفيد فيليبس، رئيس الغرفة العربية الأمريكية، وكذلك رئيس JNG الصينية المتخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لحماية البيئة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات.

وقالت وزراة البترول، في بيان صحفي اليوم الأحد إن قطاعها يضع على قائمة أولوياته السلامة وحماية البيئة في مختلف الأنشطة البترولية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات في إطار برنامج الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول، والغاز والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأشاد رئيس الغرفة العربية الامريكية، بالزيارتين الناجحتين لوفدي الإدارة المتوسطة للولايات المتحدة الامريكية التي نظمتها الغرفة خلال الفترة الماضية في إطار برنامج تأهيل شباب الكوادر البشرية، بحسب البيان.

وأوضحت الوزراة، أن الزيارة شملت أيضا العديد من شركات معامل التكرير والموانىء، مشيرة إلى الاهتمام الكبير من جانب الشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع البترول المصري، وخاصة في مجال البحث عن البترول.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الشركة الصينية التكنولوجيات الجديدة، لحماية البيئة للشركة الصينية، والتطبيقات الجديدة في مجال التكرير، وخاصة في مجال معالجة الغازات وإزالة الكبريت وإنتاج أسمدة كبريتات الأمونيا وتحقيق عائدات إضافية، بحسب الوزارة.

وأبدى رئيس الشركة الصينية إهتمامه بالعمل في مصر، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة التي يتم استخدامها في العديد من المشروعات بالدول التي يعملون بها .