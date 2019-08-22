تراجع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع سعر الجرام بنحو جنيه واحد فقط، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 694 جنيهًا مقابل 695 جنيها أمس.

وأضاف أن عيار 18 سجل نحو 595 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 793 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5552 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.