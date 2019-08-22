15 جنيها تراجعا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 9 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 23 و26 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري 15 جنيها، ليتراوح بين 35 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 290 و330 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.