أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

وزير قطاع الأعمال يطلق جرس تعاملات البورصة اليوم

10:12 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
وزير قطاع الأعمال يطلق جرس تعاملات البورصة اليوم

وزير قطاع الأعمال بالبورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

أطلق وزير قطاع الأعمال العام ورئيس البورصة جرس تداولات البورصة اليوم الاثنين في إطار بروتوكول تعاون مشترك.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته مستعدة للتعاون مع البورصة في تطوير علاقات المستثمرين ودورها في تطوير الشركات وهيكلتها وتحقيق مزيد من معايير الشفافية والإفصاح.

وقال محمد فريد رئيس البورصة إن هناك نحو 56 شركة مدرجة بالبورصة بها حصص مملوكة للمال العام مشيرا إلى أهمية تعاون البورصة مع الشركات في التعرف على سوق المال وآلياته ومميزاته.

وزير قطاع الأعمال البورصة جرس تداولات البورصة هشام توفيق

الخبر التالى:

البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان