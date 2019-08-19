وزير قطاع الأعمال يطلق جرس تعاملات البورصة اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

أطلق وزير قطاع الأعمال العام ورئيس البورصة جرس تداولات البورصة اليوم الاثنين في إطار بروتوكول تعاون مشترك.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته مستعدة للتعاون مع البورصة في تطوير علاقات المستثمرين ودورها في تطوير الشركات وهيكلتها وتحقيق مزيد من معايير الشفافية والإفصاح.

وقال محمد فريد رئيس البورصة إن هناك نحو 56 شركة مدرجة بالبورصة بها حصص مملوكة للمال العام مشيرا إلى أهمية تعاون البورصة مع الشركات في التعرف على سوق المال وآلياته ومميزاته.